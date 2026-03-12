الكتل الكوردستانية: صمت البرلمان تجاه استهداف إقليم كوردستان يهدد استقرار البلاد
رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة السياسي الكوردي صالح مسلم

کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية

أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف صالح مسلم.

 

وفيما يلي نص برقية التعزية:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف، السيد صالح مسلم. وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه ورفاقه، ونشاركهم أحزانهم".

وأضاف رئيس الحكومة: "نبتهل إلى الله القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

 

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

 
 
مظفر مزوري ,