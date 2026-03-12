رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة السياسي الكوردي صالح مسلم
أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف صالح مسلم.
وفيما يلي نص برقية التعزية:
"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف، السيد صالح مسلم. وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه ورفاقه، ونشاركهم أحزانهم".
وأضاف رئيس الحكومة: "نبتهل إلى الله القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان