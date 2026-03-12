رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة السياسي الكوردي صالح مسلم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف صالح مسلم.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصية والسياسي الكوردي المعروف، السيد صالح مسلم. وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وذويه ورفاقه، ونشاركهم أحزانهم".

وأضاف رئيس الحكومة: "نبتهل إلى الله القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان