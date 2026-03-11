رومانيا تسمح باستخدام قواعدها لتزويد الطائرات الأميركية بالوقود خلال الحرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس رومانيا الأربعاء أن بلاده قررت السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية لتزويد الطائرات المشاركة في الحرب على إيران بالوقود.

ووافق البرلمان على الإجراء بعد أن راجعه المجلس الأعلى للدفاع الوطني في وقت سابق من اليوم. ووصف الرئيس نيكوسور دان الإجراء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس بأنه "نشر مؤقت لمعدات وقوات عسكرية أميركية في رومانيا".

وقال دان إن هذه الخطوة ستتيح إعادة تزويد الطائرات بالوقود ونشر معدات مراقبة واتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضاف "هذه معدات تعزز أمن رومانيا. أود أن أؤكد أن هذه المعدات دفاعية وليست مزودة بأسلحة بحد ذاتها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس بأن الولايات المتحدة ستتمكن من استخدام قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو بالقرب من كونستانتا وكامبيا تورزي في وسط رومانيا لمدة 90 يوما مبدئيا.

كما سيتم نشر 400 جندي أميركي إضافي في كل من القاعدتين.

تقع قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو بالقرب من البحر الأسود، وتضم أكبر وجود عسكري أميركي في رومانيا، وهي دولة رئيسية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

بعد أن قررت واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر سحب بعض القوات من رومانيا، بقي نحو ألف من أفراد الجيش الأميركي، 800 منهم في قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو.

ويستخدم الجيش الأميركي منذ عام 1999 القاعدة التي استعملها أيضا في عملياته في العراق وأفغانستان.

تنفق السلطات الرومانية حاليا أكثر من ملياري يورو في إطار برنامج لتوسيع القاعدة وجعلها واحدة من أكبر القواعد في أوروبا بحلول عام 2040.