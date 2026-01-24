انطلاق حملة لفناني أربيل دعماً لروج آفا (غرب كوردستان)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت محافظة أربيل بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون في أربيل، حملة فناني مدينة أربيل لدعم "روج آفا" (غرب كوردستان)، والتي ستستمر لعدة أيام.

وقال رئيس نقابة فناني كوردستان - فرع أربيل هيوا سعاد، اليوم السبت، "نحن فناني مدينة أربيل، سنقوم بإيصال مساعداتنا إلى تلك الحملة التي أعلنت عنها محافظة أربيل. وكالعادة، فإن شريحة الفنانين جزء مؤثر في المجتمع، وهم مع شعبهم في الأفراح والأحزان ولن يتركوهم وحدهم أبداً. سنشارك بكل ما نملك بقلوبنا وأرواحنا في هذه المساعدات لإخوتنا في روج آفا".

وأضاف سعاد في تصريحٍ لـ كوردستان24: أنا واثق بأنه بالإضافة إلى فناني مدينة أربيل، فإن فناني المدن والبلدات الأخرى سيشاركون أيضاً في هذه الحملة، سواء من خلال الأعمال الفنية أو الأموال والمواد العينية.

وتابع: إن دور فناني كوردستان كان دائماً جيداً في جميع المحن التي مرت على الشعب الكوردي، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الفنانون في مثل هذه المساعدات ويؤدون دوراً مؤثراً جداً، وسوف تستمر هذه المساعدات.

ومن الجدير بالذكر أن حملة فناني مدينة أربيل لدعم غرب كوردستان أقيمت في فرع أربيل لنقابة فناني كوردستان وستستمر لعدة أيام.