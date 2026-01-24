ريباز حملان: قائمة رواتب شهر كانون الثاني ستكون جاهزة هذا الأسبوع لإرسالها إلى بغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان، ريباز حملان، إن وزارة مالية الإقليم نشرت الأسبوع الماضي تعليمات الإنفاق لعام 2026، وأن الاستعدادات لقوائم الرواتب باتت حالياً في مراحلها النهائية.

وكشف مساعد رئيس الوزراء في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن القوائم ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إرسالها إلى بغداد.

مشيراً إلى أنه بعد المصادقة عليها من قبل وزارة المالية العراقية، سيتم إيداع مبلغ 120 مليار دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية.

وبشأن الالتزامات، قال حملان إن حكومة إقليم كوردستان التزمت تماماً بمطالب العراق، ولا يوجد أي عذر من جانب الحكومة الاتحادية لتأخير الرواتب.

منتقداً في الوقت ذاته موقف بغداد، حيث وصف ما تقوم به وزارة المالية الاتحادية والحكومة في بغداد بأنه ظلم كبير بحق شعب كوردستان، لافتاً إلى أنه لم يتم صرف رواتب سبعة أشهر للإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار في جانب آخر من حديثه إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومجلس الوزراء يصرون تماماً على استعادة تلك الرواتب، كونها حقاً لمواطني الإقليم ولا يجوز ضياعها.

أما بخصوص موعد توزيع الرواتب، فقد أوضح حملان أن العراق لم يبدأ بعد بتوزيع رواتب موظفيه، مؤكداً أنه بمجرد بدئهم بالتوزيع، سيتم إرسال حصة إقليم كوردستان أيضاً.

وشدد على أنه وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان، لا يجوز خلط ملف الرواتب بالصراعات السياسية، إلا أن بغداد فعلت ذلك.

وحول الحوار بين أربيل وبغداد، ذكر مساعد رئيس الوزراء أن المفاوضات مع العراق لم تبدأ بعد بسبب عدم تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، وأنه يجب الانتظار لحين تشكيلها للبدء بمفاوضات جديدة.

وفي الختام، أعلن أنه بناءً على توجيهات مسرور بارزاني، يتم إعداد ملف مالي متكامل لمناقشته في المفاوضات، بهدف ضمان عدم تأخير الرواتب مستقبلاً، وصرف ميزانية التشغيل والاستثمار للإقليم، والتي لم يصرف منها دينار واحد حتى الآن، وقال:سلمنا النفط لشركة سومو، لذا يجب عليهم إرسال المستحقات المالية وميزانيتنا الكاملة.