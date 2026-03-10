مجلس مولدات أربيل يحدد 10 آلاف دينار لكل آمبير مقابل 200 ساعة تشغيل

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس المولدات الأهلية في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات تنظيمية تهدف إلى معالجة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية الناتج عن توقف الإنتاج في محطة "خورمور" الغازية، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من محافظ أربيل أوميد خوشناو.

وتقرر خلال اجتماع موسع للمجلس استيفاء مبلغ قدره (10 آلاف دينار) عن كل أمبير واحد، مقابل التزام أصحاب المولدات بتجهيز المواطنين بـ (200 ساعة تشغيل)، وذلك لفترة مؤقتة تمتد لـ 20 يوماً وتنتهي في الأول من نيسان (أبريل) المقبل.

وأوضح المجلس آلية التعامل في حال تحسن إمدادات الكهرباء الوطنية، مؤكداً أنه سيتم إيقاف تشغيل المولدات فوراً، على أن تُحتسب الساعات المتبقية من الـ 200 ساعة "ديناً بذمة أصحاب المولدات" يتم تعويض المواطنين بها في فترات لاحقة مقابل المبالغ المستوفاة.

واختتم المجلس بيانه بالتشديد على ضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط، مؤكداً أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي صاحب مولدة يخالف التعليمات أو يمتنع عن تجهيز الساعات المقررة للمواطنين.