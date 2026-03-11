الخطوط الجوية القطرية تعلن عن تسيير 29 رحلة الخميس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستسير 29 رحلة جوية من وإلى الدوحة الخميس بعد حصولها على تصريح مؤقت من الهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

وقال بيان صادر عن الشركة نشر الثلاثاء على منصة اكس "بالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول رحلات (...) لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة".

ويشمل الجدول المحدود رحلات إلى لندن ونيويورك ومدريد، في الوقت الذي تواصل فيه إيران شن ضربات انتقامية على دول الخليج.