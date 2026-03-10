المرسومي: العراق الأكثر خفضاً لإنتاج النفط عالمياً.. والأسعار تهبط دون 90 دولاراً رغم تراجع المعروض

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن العراق يُعدّ الدولة الأكثر خفضاً لإنتاج النفط في العالم خلال الفترة الحالية، على خلفية تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع كبير في الإمدادات النفطية.

وأوضح المرسومي في تغريدة على صفحته في فيسبوك أن العراق خفّض إنتاجه بنحو 2.9 مليون برميل يومياً، وهو أعلى خفض بين الدول المنتجة، فيما خفّضت السعودية إنتاجها بما يتراوح بين 2 و2.5 مليون برميل يومياً، والإمارات بين 800 و900 ألف برميل يومياً، بينما خفّضت الكويت نحو 500 ألف برميل يومياً.

وأضاف أن إجمالي التخفيضات لهذه الدول الأربع بلغ نحو 6.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل ثلث إنتاجها مجتمعاً ونحو 6% من المعروض النفطي العالمي.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التراجع الكبير في الإنتاج، فقد انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل، بعد أن طلبت مجموعة الدول السبع من وكالة الطاقة الدولية إعداد خطط للإفراج عن مخزونات نفطية طارئة بهدف معالجة أزمة الإمدادات واحتواء ارتفاع الأسعار.

وبيّن المرسومي أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك حالياً نحو 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل من المخزونات الصناعية التي تحتفظ بها الشركات وفق التزامات حكومية.