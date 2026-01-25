الإدارة الذاتية تصدر توضيحاً بشأن وجود قاصرين داخل سجن الأقطان بالرقة

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة السجون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن قسماً مخصصاً من سجن الأقطان في مدينة الرقة كان يضمُّ عدداً من الأحداث.

وقالت إدارة السجون في توضيحٍ بشأن وجود أطفال داخل سجن الأقطان، إن قسماً مخصصاً من السجن كان يضمُّ عدداً من الأحداث بعضهم كان قد تورط في جرائم متنوعة وُرِفعت بشأنها شكاوى رسمية من المواطنين.

مشيرةً إلى أن بعضهم الآخر "وقعوا ضحايا للتجنيد والاستغلال من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وفيما يأتي نص البيان:

بيان رسمي باسم إدارة السجون

تود إدارة السجون في الإدارة الذاتية الديمقراطية لاقليم شمال وشرق سوريا التوضيح بأن قسماً مخصصاً من سجن الأقطان في مدينة الرقة كان يضم عدداً من الأحداث، بعضهم كان قد تورط في جرائم متنوعة وُرِفعت بشأنها شكاوى رسمية من المواطنين، فيما وقع آخرون ضحايا للتجنيد والاستغلال من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ونظراً للظروف الأمنية، قامت إدارة السجون بنقل هؤلاء الأحداث قبل نحو ثلاثة أشهر من سجن الأحداث إلى سجن الأقطان. وخلال فترة وجودهم في السجن، خضعوا لمعاملة خاصة تتوافق مع المعايير الدولية، وتم توفير البرامج التأهيلية المتكاملة التي تهدف إلى إصلاح السلوك، وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً، وضمان اندماجهم بشكل سليم في المجتمع بعد انتهاء مدد احتجازهم.

ادارة السجون في الادارة الذاتية الديمقراطية لاقليم شمال وشرق سوريا

25/1/2026