ليلة "مرعبة" في طهران: شهادات عن قصف مكثف ونزوح الملايين جراء الغارات الجوية

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نقل سكان في العاصمة الإيرانية طهران تفاصيل ليلة قاسية من الرعب، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق المباني السكنية تزامناً مع حملة قصف عنيفة لم تتوقف.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN)، قال أحد سكان العاصمة: "كانت الطائرات المسيرة تحلق بارتفاعات منخفضة للغاية فوق البنايات وبشكل متواصل؛ لقد كان أمراً مرعباً لدرجة لا توصف". وأضاف الشاهد: "كنت أسمع دوي قصف سجادي (مكثف) في المناطق المجاورة، ضربات متتالية لا تتوقف.. لا أعرف كيف يمكن لأي شخص أن ينجو من هذا النوع من القصف، ينتابني شعور بأنهم لن يتركوا شيئاً خلفهم".

ميدانياً، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية استمرار الضربات الجوية حتى يوم الخميس، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت نقاط تفتيش تابعة لقوات "البسيج" والحرس الثوري الإيراني في طهران.

وعلى الصعيد الإنساني، كشفت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخمیس 12آذار/مارس 2026 عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، حيث اضطر نحو 3.2 مليون إيراني إلى النزوح من منازلهم، مع مغادرة أعداد كبيرة من سكان المدن باتجاه المناطق الريفية بحثاً عن الأمان، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار عدد من المباني السكنية التي شوهد السكان يجمعون ما تبقى من أمتعتهم من بين أنقاضها صباح الیوم.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة