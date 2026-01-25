انقطاع الكهرباء عن عاصمة غرينلاند بعد رياح عاتية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- غرقت عاصمة غرينلاند في ظلام دامس في نهاية الأسبوع بعد أن تسببت رياح عاتية في عطل في شبكة توزيع الكهرباء، وفقا لما أعلنته شركة الكهرباء الحكومية.

وانقطعت الكهرباء عن نوك التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة وتعتمد في معظمها على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، حوالى الساعة 10,30 مساءً (00,30 ت غ) السبت.

وبعد ثلاث ساعات عادت الكهرباء جزئيا في بعض المناطق، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت شركة الكهرباء "نوكيسيورفيت" على صفحتها في فيسبوك إن الرياح العاتية تسببت في عطل في شبكة نقل الكهرباء، وأنها تعمل على إعادة التيار الكهربائي عبر محطة احتياطية لتوليد الطاقة.

كما تأثرت خدمة الإنترنت. وأفاد موقع "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت بانخفاض كبير في الاتصال في غرينلاند، "مع تأثير بالغ على العاصمة نوك".

ويأتي هذا بعد أيام من نشر حكومة غرينلاند كتيبا يقدم نصائح للسكان حول الاستعداد للأزمات، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالاستحواذ على الجزيرة.

وتراجع ترامب عن موقفه بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء، قائلا إنهم توصلوا إلى اتفاق "إطاري" بشأن الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.