مؤسسة بارزاني الخيرية والأمم المتحدة تُسيّران قافلة مساعدات إنسانية إلى كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، عن تسيير قافلة مساعدات إنسانية من مدينة حلب باتجاه مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحكومة السورية على مستويي حلب ودمشق.

وأوضح يوسا، في تصريح نشره على منصة «إكس»، أن القافلة التي غادرت قبل نحو ساعة تتألف من 24 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية، ومستلزمات الإغاثة، ووقود الديزل، وتتبع لمنظومة الأمم المتحدة في سوريا (@UNinSyria) وعدد من المنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تهدف إلى تقديم دعم منقذ للحياة وتعزيز الاستجابة الإنسانية الشتوية، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المدنيون المتضررون من الأعمال العدائية في المنطقة.

Thanks to the cooperation with the Syrian government at the Aleppo and Damascus levels, a convoy of 24 trucks carrying essential food, relief items, and diesel from the @UNinSyria and NGOs departed Aleppo for Ayn al- Arab (Kobani) in northern Syria approximately one hour ago to… pic.twitter.com/HlumkAdDK8 — Gonzalo Vargas Llosa (@llosa_gonzalo) January 25, 2026

واليوم الأحد، أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، أنها تتوقّع وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة كوباني اليوم الأحد.

وقال رئيس المؤسسة، موسى أحمد، في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في مدينة قامشلي، إن أكثر من 34 ألف شخص في غرب كوردستان استفادوا من المساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية ووزعتها في مدن عامودا وديرك والحسكة.

وأكّد أحمد أنه حتى الآن "تم إيصال 114 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى غرب كردستان، وتوزيع 4000 وجبة على النازحين".

فيما يتعلق بإيصال المساعدات إلى مدينة كوباني، قال أحمد: لحسن الحظ، يصل اليوم أول قافلة من مساعداتنا إلى كوباني، وهذا ثمرة الجهود المتواصلة للرئيس بارزاني، عبر مؤسسة بارزاني الخيرية ومن خلال الاتصالات، لإيصال يد العون إلى هذه المدينة.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية إلى توفير الطاقة للمراكز التعليمية، قائلاً: بأمر من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، تم تأمين الوقود (الغازويل) لـ81 مدرسة. وفي الوقت نفسه، جُهِّزت 30 مدرسة أخرى بحزم صحية وغذائية، يحتوي كل منها على 22 نوعاً من المواد الأساسية.

وحول عدد المستفيدين، أوضح رئيس المؤسسة أن 5827 عائلة، أي ما يعادل 34227 مواطناً، استفادوا من المساعدات خلال يوم واحد فقط. وفي القطاع الصحي، قدمت فرقهم العلاج لـ1367 مريضاً، ويتم توزيع 3500 وجبة طعام ساخنة يومياً.

وفي ختام حديثه، تطرق أحمد إلى لقائهم مع الأمم المتحدة، قائلاً: الأمم المتحدة أبدت إعجابها بآلية ونوعية المساعدات، وقدمت وعداً بالتنسيق الكامل لإيصال المساعدات إلى جميع المناطق.

وأكد مجدداً استعدادهم لتقديم المزيد من الخدمات لكرد روجآفا، والتنسيق مع أي جهة في هذا الإطار.

وبسبب الأوضاع المعقدة في سوريا، والأزمة المالية، والحصار المفروض على مناطق غرب كوردستان، تدهورت الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق بشكل ملحوظ.

ويُستخدم معبر فيشخابور – سيمالكا الحدودي باعتباره المنفذ الرئيسي الوحيد لإقليم كوردستان لإيصال المساعدات الإنسانية.

وخلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد زلزال شباط 2023، لعبت مؤسسة بارزاني الخيرية دوراً محورياً في إيصال قوافل كبيرة من المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء ومستلزمات، إلى المتضررين في مدن عفرين، جنديرس، القامشلي، وحالياً إلى كوباني، وذلك في إطار الواجب الوطني والإنساني لإقليم كوردستان تجاه سكان غرب كوردستان