إضراب مفتوح لموظفي جامعة البصرة احتجاجاً على استقطاع "المخصصات الجامعية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نظم المئات من الأكاديميين والموظفين والمنتسبين في جامعة البصرة، اعتصاماً وإضراباً شاملاً أمام بوابات الجامعة في موقعي "كرمة علي" و"ساحة سعد"، بالإضافة إلى رئاسة الجامعة، احتجاجاً على قرار وزارة المالية القاضي باستقطاع المخصصات الجامعية من رواتبهم، مؤكدين استمرار حراكهم حتى تحقيق كافة مطالبهم.

وصرحت السيدة منى خضير، معاون مدير المركز الثقافي في الجامعة لكوردستان24، خلال الاعتصام: "اجتمع اليوم منتسبو جامعة البصرة في إضراب واعتصام مفتوح للمطالبة بحقوق الموظفين المتمثلة في المخصصات الجامعية التي أقرّت وزارة المالية استقطاعها. لن يُفض هذا الاعتصام إلا بسماع قرار رسمي بعدم المساس بهذه المخصصات واستلام رواتبنا كاملة".

من جانبهم، وصف الأكاديميون المعتصمون قرار الاستقطاع بـ "الجائر"، مشيرين إلى أنه يخالف السياقات القانونية المعمول بها، حيث أكد أحد المتحدثين أن "القانون لا يُلغى إلا بقانون، وما تفعله وزارة المالية هو تجاوز صريح على حقوق الموظف المكتسبة".

وسلط المحتجون الضوء على الفوارق الكبيرة في سلم الرواتب الحكومي. وفي حديثه للمراسل كوردستان24، قال الموظف حسين المرياني: "نحن موظفو التعليم العالي نعلن إضرابنا بسبب استقطاع المخصصات. الإعلام يروج بأن رواتبنا تصل إلى 3 ملايين، لكن الحقيقة أن الموظف بعد خدمة 20 عاماً لا يتجاوز راتبه 700 ألف دينار، والبعض يتقاضى 600 ألف أو أقل".

وأضاف المرياني بغضب: "رئاسة الوزراء ومجلس النواب يدعون عدم وجود سيولة مالية كافية، في حين يتقاضى النائب 30 مليوناً والوزير 45 مليوناً ورئيس الجمهورية مبالغ طائلة. أغلبنا يعيش في بيوت للإيجار أو في عشوائيات، بينما الدستور يكفل لنا العيش الكريم. كيف نعيش ونحن نعاني من غلاء المعيشة واستقطاع الرواتب؟".

وأكد المعتصمون أن هذا الإضراب سيبقى مستمراً "اليوم وغداً" حتى يتم التراجع عن قرار الاستقطاع، مهددين بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة، مشددين على أن كرامة الموظف تبدأ من ضمان حقوقه المالية التي توفر له ولعائلته حياة لائقة بعيداً عن التشرد والعوز.

تقریر: فۆاد الحلفي - كوردستان 24 – البصرة