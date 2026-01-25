شاخوان عبد الله يكشف عن موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، أنه جرت حوارات بين جميع رؤساء الكتل البرلمانية، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع (27 كانون الثاني) لانتخاب رئيس جمهورية العراق.

وقال عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان في ذلك الموعد، فسيتم تأجيلها إلى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر ذاته.

وأضاف: تحديد موعد جلسة البرلمان يجب أن يتم بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي.

وأشار إلى أن منصب رئيس جمهورية العراق هو من حصة الكورد، وأن الأطراف الكوردستانية، المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي، لديها مرشحون لهذا المنصب.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن الجمعة، عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق.

وشملت القائمة التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، 19 مرشحاً هم:

1. شوان حويز فريق نامق

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. إقبال عبد الله أمين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى أمين نادر

15. نوزاد هادي مولود

16. خالد صديق عزيز محمد

17. آزاد مجيد حسن

18. رافع عبد الله حميد موسى

19. سالم حواس علي الساعدي".