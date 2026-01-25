سومو: صدّر إقليم كوردستان الشهر الماضي نحو 6 مليون برميل من النفط

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنـت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، الإحصائية الرسمية للصادرات والإيرادات النفطية لشهر كانون الأول 2025، حيث كشفت البيانات عن تجاوز إجمالي الصادرات النفطية خلال ذلك الشهر حاجز 107 ملايين برميل.

وذكرت شركة سومو في بيانها أن مجموع كميات النفط الخام المصدرة لشهر كانون الأول 2025 استقر عند 107,651,061 برميلاً، محققة إيرادات بلغت 6 مليارات و388 مليوناً و429 ألفاً و610 دولارات.

وأوضح البيان أن الصادرات توزعت بواقع 100 مليون و450 ألفاً و48 برميلاً من حقول البصرة، فيما بلغت كميات النفط المصدرة من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان 5 ملايين و997 ألفاً و527 برميلاً.

أما بخصوص حقول الشمال والصادرات الأخرى، فقد أشارت سومو إلى تصدير 923 ألفاً و774 برميلاً من حقل القيارة، بالإضافة إلى تصدير 309 آلاف و712 برميلاً من كركوك إلى المملكة الأردنية الهاشمية.