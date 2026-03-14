إقليم كوردستان يعلن الإثنين عطلة رسمية إحياءً لذكرى ضحايا حلبجة والأنفال

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن يوم الإثنين المقبل، الموافق 16 آذار 2026، سيكون عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في عموم الإقليم.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، أن تعطيل الدوام يأتي استناداً إلى قانون العطلات الرسمية في العراق رقم (12) لسنة 2024، وذلك إحياءً لذكرى ضحايا الجرائم التي ارتكبها نظام البعث ضد مدينة حلبجة وحملات الأنفال والمقابر الجماعية.

وأوضح البيان أن الدوائر والمؤسسات الخدمية ستستمر في أداء مهامها بنظام "الخفارات" (النوبات المسائية) لضمان استمرارية تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، مؤكداً أن الدوام الرسمي في كافة مؤسسات الدولة سيُستأنف يوم الثلاثاء، الموافق 17 آذار 2026.