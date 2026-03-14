ترامب يعلن "سحق" إيران عسكرياً واقتصادياً ويدعو لتحالف دولي لحماية مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social)، أن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة إيران بشكل كامل وتدمير قدراتها على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية وفي كل المجالات الأخرى.

وأوضح ترامب في منشوره أن بلاده لم تعد تعتزم تحمل عبء تأمين الممرات المائية بمفردها، مطالباً الدول التي تستفيد من إمدادات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز بضرورة تحمل مسؤولية رعاية وتأمين ذلك الممر الحيوي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن دورها، بل ستقدم "مساعدة كبيرة" وتنسق مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وبشكل جيد. وأشار ترامب إلى أن تأمين الملاحة كان يجب أن يكون دائماً "جهداً جماعياً"، وأن هذا التوجه الجديد سيجمع العالم نحو حالة من الانسجام والأمن و"السلام الدائم".

يأتي هذا التصريح عبر "تروث سوشيال" ليعكس رؤية ترامب في إعادة توزيع المسؤوليات الدولية، مشدداً على أن حماية مصالح الطاقة العالمية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً تحت إشراف وتنسيق أمريكي.