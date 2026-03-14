وزارة البيشمركة تنفي أي تورط في هجوم على الحشد الشعبي

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة البيشمركة اليوم في بيان رسمي الأخبار التي انتشرت عبر بعض القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت قيام قوات البيشمركة بشن هجوم على أحد مقرات الحشد الشعبي على حدود محافظة صلاح الدين.

وجاء في البيان:



"ندين بشدة هذه الأخبار الكاذبة والمضللة. قوات البيشمركة ليست بأي حال من الأحوال جزءاً من أي صراع أو توتر عسكري في المنطقة، ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في أي عملية ضد أي جهة."

وأكدت الوزارة أن المهمة الأساسية لقوات البيشمركة هي حماية الأمن والاستقرار، وأنها ملتزمة بالتنسيق الكامل والتعاون مع القوات الأمنية العراقية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على أمن المنطقة.

صدر البيان عن وزارة البيشمركة بتاريخ 14 آذار 2026.