مصرف RT يوضح أسباب نفاد أموال صرافاته الآلية في السليمانية ويؤكد استمرار التعبئة

أربيل (كوردستان 24)- بعد متابعة أجرتها "كوردستان24" حول نفاد الأموال في أحد أجهزة الصراف الآلي (ATM) في السليمانية، أعلن مصرف RT (آر تي بانک) أنه تم إعادة ملء الأجهزة، موضحاً أن السبب الرئيسي للضغط الكبير يعود إلى زيادة عدد مستخدمي أجهزتهم من قبل عملاء المصارف الأخرى.

وأشار مصرف RT إلى أن أجهزتهم لم تُستخدم من قبل موظفي المصرف الموطنة رواتبهم لديهم فحسب، بل نتيجة لقرار إلغاء العمولات لجميع المشتركين في مشروع "حسابي" (هەژماری من)، فقد حدث ضغط كبير على أجهزتهم من قبل مشتركي المصارف الأخرى المشاركة في المشروع.

وأوضح المصرف أن أي جهاز صراف آلي، حتى لو تم ملؤه بفئة "50 ألف دينار"، فإن سعته الاستيعابية القصوى تبلغ 150 مليون دينار فقط، وهذا المبلغ ينفد بسرعة خلال أيام توزيع الرواتب بسبب الطلب المرتفع جداً.

كما أكد المصرف أن الفرق الفنية التابعة لمصرف RT في حالة استنفار وعلى أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة، وبمجرد خلو أي جهاز، يباشرون بعملية إعادة تعبئته في أسرع وقت ممكن. وشدد المصرف على عدم وجود أي مشاكل في النظام أو نقص في السيولة، وأن ما يحدث هو مجرد مسألة "وقت" فني مطلوب لإعادة ملء الأجهزة بالنقود.

ودعا المصرف المواطنين، في حال صادفوا جهازاً خالياً من النقود، إلى التوجه لجهاز آخر تابع للمصرف أو العودة بعد عدة ساعات حتى تنتهي الفرق من عملية إعادة التعبئة.



يادگار صديق - كوردستان24