مأساة النزوح في غرب كوردستان.. البرد يفتك بطفل سادس خلال 24 ساعة وسط حصار خانق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وثقت كاميرا كوردستان 24 مأساة إنسانية جديدة فجر اليوم الأحد، 25 كانون الثاني 2026، حيث فارق طفل نازح الحياة "تجمداً" في مدينة قامشلو (القامشلي)، ليرتفع بذلك عدد ضحايا موجة البرد القارس في مناطق كوردستان سوريا إلى 6 أطفال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في قامشلو، ديلان بارزان، بوفاة الطفل "حسين" البالغ من العمر 7 سنوات، متأثراً بالانخفاض الحاد في درجات الحرارة. والطفل حسين هو من أهالي مدينة الحسكة، نزحت عائلته إلى قامشلي هرباً من العمليات العسكرية والتوترات الأمنية، إلا أن انعدام وسائل التدفئة والظروف القاسية في مراكز النزوح حالت دون نجاته من صقيع الشتاء.

تأتي هذه الحادثة المؤلمة بعد يوم واحد فقط من وفاة 5 أطفال في مدينة كوباني للسبب ذاته، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا من الأطفال إلى 6 حالات في غضون يوم واحد.

وعزا مراقبون ومصادر محلية هذه الكارثة إلى تضافر عدة عوامل مأساوية، أبرزها:

الحصار الذي يفرضه الجيش السوري على المناطق والمدن الكوردية، مما أعاق وصول الإمدادات الأساسية.

أزمة الوقود، النقص الحاد في المحروقات ووسائل التدفئة، مما ترك الآلاف من النازحين دون حماية من الصقيع.

انعدام الأمن الغذائي، نقص الغذاء الكافي الذي يقلل من قدرة أجسام الأطفال على مقاومة البرد.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، يطلق ناشطون وحقوقيون نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الدولية للتدخل الفوري وتأمين المستلزمات الإغاثية والوقود، محذرين من أن استمرار الحصار وتجاهل الوضع الإنساني يهدد بحصد المزيد من الأرواح، لا سيما بين الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال وكبار السن.