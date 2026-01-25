حلبجة تمد يد الأخوة لـ غرب كوردستان.. انطلاق حملة تبرعات إغاثية غداً

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تواصل مدن إقليم كوردستان وقفات التضامن الإنساني مع الكورد في كوردستان سوريا، حيث أعلنت محافظة حلبجة عن إطلاق حملة جماهيرية واسعة لجمع المساعدات والمؤن، تبدأ صباح غدٍ الإثنين، استجابةً للظروف القاسية التي يمر بها النازحون والمتضررون هناك.

وذكر بيان صادر عن إدارة محافظة حلبجة، اليوم الأحد 25 كانون الثاني، أن الحملة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

ووجهت المحافظة "نداء الشهامة" إلى رجال الأعمال، التجار، علماء الدين، الأكاديميين، المنظمات المدنية، الفنانين، والمثقفين، وكافة المواطنين للمساهمة في هذا الواجب القومي والإنساني.



وأشار البيان إلى أن حلبجة، التي عانت طويلاً من آلام النزوح والاضطهاد وتدرك حجم المأساة بعمق، تقف اليوم بكل إمكانياتها لمساندة الكورد في سوريا، مؤكدة أن "يد الأخوة" ستبقى ممدودة لتخفيف معاناة العائلات التي تعيش أوضاعاً صعبة تحت وطأة البرد والحصار.

وفي إطار الدعم الإنساني المستمر من إقليم كوردستان، أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الأحد قافلة مساعدات ضخمة تضم 16 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الشتوية، متجهة إلى مناطق شمال وشرق سوريا لسد النقص الحاصل في الاحتياجات الأساسية هناك.

وتأتي هذه التحركات في ظل موجة نزوح كبيرة وتدهور في الأوضاع المعيشية جراء التصعيد العسكري الأخير والنقص الحاد في الوقود والمواد الإغاثية في المناطق الكوردية بسوريا.