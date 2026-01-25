اتحاد الكرة ينصف "صقور بادينان": تقارير معلومات غير دقيقة حول كلاسيكو كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسمياً، عن تخفيف العقوبات المفروضة على نادي دهوك الرياضي، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة "كلاسيكو كوردستان" أمام نادي أربيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق، التي احتضنها ملعب "فرانسو حريري"، حيث تأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة.

وبناءً على التقارير الأولية المقدمة من طاقم التحكيم ومشرف المباراة والمشرف الأمني، تقرر حينها تغريم نادي دهوك مبلغ 15 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى معاقبة جماهيره (صقور بادينان) بالحرمان من حضور مباراتهم المقبلة على أرضهم أمام نادي الزوراء.

وعقب الطعن الذي تقدمت به إدارة نادي دهوك، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً مساء اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني 2026، أكد فيه أنه بعد مراجعة دقيقة وشاملة، تبين وجود "معلومات غير دقيقة ومبالغات" في التقارير التي رفعها مشرفو المباراة بخصوص اتهام نادي دهوك.

وعليه، قررت اللجنة وبالإجماع تخفيف العقوبة لتقتصر فقط على الغرامة المالية البالغة 15 مليون دينار، مع إلغاء عقوبة حرمان الجماهير.

وأوضح البيان أن هذا القرار يعد قطعياً وغير قابل للطعن.

وبهذا القرار، سيكون بإمكان جماهير دهوك التواجد في مدرجات ملعبهم لمؤازرة فريقهم في القمة المرتقبة أمام نادي الزوراء.