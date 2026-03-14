وول ستريت: إصابة 5 طائرات أميركية بقصف إيراني على قاعدة عسكرية بالسعودية

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تضرر خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي إثر هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية خلال الأيام الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الطائرات أصيبت بأضرار متفاوتة وتخضع حالياً للإصلاح، دون تسجيل خسائر بشرية في الموقع.

وفي حين أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية استهدفت القاعدة ذاتها يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الجهات الرسمية في الرياض والقيادة المركزية الأمريكية التزمتا الصمت بشأن وقوع إصابات مباشرة في الطائرات الرابضة.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الأمريكي مقتل طاقم مكون من 6 أفراد إثر تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز (KC-135) غربي العراق يوم الخميس، نافياً أن يكون الحادث ناتجاً عن نيران معادية.

وبذلك يرتفع إجمالي القتلى في صفوف القوات الأمريكية إلى 13 جندياً منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.