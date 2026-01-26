الإفراج عن أكثر من 100 سجين سياسي في فنزويلا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفرجت السلطات الفنزويلية الأحد عن 104 سجناء سياسيين على الأقل، في إطار عمليات إطلاق سراح تتم ببطء تحت ضغط الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي "تحققنا اليوم في منظمة فورو بينال من إطلاق سراح 104 سجناء سياسيين في فنزويلا".

وكانت المنظمة قد أفادت في وقت سابق عن إطلاق سراح 80 سجينا الأحد.

وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة إكس "نحن نتحقق من الحالات. ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى".

وأوضح المحامي غونزالو هيميوب الذي ينتمي الى المنظمة نفسها أن عملية الإفراج تمت ليلا، مضيفا عبر منصة اكس "هذا العدد ليس نهائيا بعد، ويمكن أن يزداد مع إجرائنا مزيدا من عمليات التحقق".

وتؤكد الحكومة الفنزويلية أنها اطلقت سراح 626 معتقلا سياسيا منذ كانون الاول/ديسمبر. لكن هذه الحصيلة الرسمية لا تتوافق مع تقارير المنظمات غير الحكومية. وأحصت "فورو بينال" نحو نصف هذا الرقم خلال الفترة نفسها.

وتندد المعارضة والمنظمات الحقوقية المذكورة ببطء العملية. وتنتظر عائلات معتقلين أمام السجون، وتبيت في الهواء الطلق أملا برؤيتهم يستعيدون حريتهم.

ومنذ تسلمت منصبها في الخامس من كانون الثاني/يناير، وعدت ديلسي رودريغيز، بضغط أميركي، بالإفراج عن معتقلين سياسيين، فضلا عن توقيعها اتفاقات نفطية مع الولايات المتحدة والبدء بإصلاح تشريعي يتناول خصوصا القانون المتصل بالمحروقات.

والسبت، دعت الرئيسة بالوكالة إلى "التوصل لتفاهمات" مع المعارضة بهدف إرساء "سلام" في البلاد.

لكن بدا أن رودريغيز ضاقت ذرعا بالتدخلات الأميركية، حيث حضت الأحد الولايات المتحدة على البقاء بعيدة عن السياسة في فنزويلا، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها منذ اعتقال القوات الاميركية للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وقالت في كلمة موجهة لعمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلا من القوى الأجنبية".

وأحيل مادورو وزوجته سيليا فلوريس على القضاء في نيويورك بتهمة تهريب المخدرات.

وفي 2024، أوقف نحو 2400 شخص وقتل 28 آخرون في عمليات قمع تخللت اضطرابات اندلعت، إثر فوز مشكوك فيه لمادورو في الانتخابات الرئاسية. وكان الأخير خلف هوغو تشافيز في 2013 وضمن استمرار السلطة البوليفارية.

ولا تزال المعارضة تصر على فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في انتخابات 2024، وتتهم السلطة بتزوير النتائج.

ولم يصدر المجلس الوطني الانتخابي الذي اتهم بمحاباة السلطة، أي نتائج مفصلة للعملية الانتخابية، عازيا عدم قيامه بذلك إلى تعرضه لهجوم معلوماتي.

AFP