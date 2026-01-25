بثلاث طائرات انتحارية.. هجوم جديد يستهدف ريف "كركي لكي" وخرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في تصعيد ميداني جديد يعكس هشاشة الالتزام بالتهدئة، تعرضت مناطق كوردستان سوريا، اليوم الأحد، لهجوم جوي نفذته قوات دمشق، مما يمثل خرقاً صريحاً ومتكرراً لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مؤخراً.

وأفاد المركز الأعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، بأن الهجوم استهدف قرية "قري" التابعة لمدينة كركي لكي (معبدة)، حيث استخدمت الفصائل المهاجمة ثلاث طائرات مسيرة "انتحارية" في استهداف القرية.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد اقتصرت تداعيات الهجوم على وقوع خسائر مادية في ممتلكات المدنيين والمناطق المستهدفة، دون تسجيل إصابات بشرية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

يأتي هذا الهجوم تزامناً مع هجمات مماثلة شهدتها جبهات أخرى في ريف كوباني، مما يشير إلى تصعيد منسق يقوض تفاهمات وقف إطلاق النار ويهدد أمن واستقرار المناطق الآهلة بالسكان في.

وتسود حالة من التأهب في المنطقة تحسباً لأي تصعيد إضافي، وسط مطالبات بضرورة تدخل الأطراف الضامنة للجم هذه الخروقات ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية أوسع.