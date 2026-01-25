خرقٌ لاتفاق التهدئة.. استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين في قصف مدفعي مكثف على ريف كوباني

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- شهد ريف مدينة كوباني، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً خطيراً أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، في خرقٍ وصف بالفاضح لاتفاقية تمديد وقف إطلاق النار التي لم يمضِ على إبرامها سوى ساعات قليلة.

وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدفعي استهدف قرية "القاسمية" الواقعة في الريف الغربي للمدينة، حيث نُقل المصابون إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وشملت الهجمات المدفعية التي نفذتها قوات دمشق عدة محاور، حيث استهدفت القذائف قريتي "زرِك" و"القاسمية" غربي كوباني، بالإضافة إلى قرية "الجلبية" في الريف الجنوبي الشرقي، مما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين تزامناً مع استمرار القصف المتقطع.

يأتي هذا التصعيد الميداني المفاجئ بعد وقت قصير من التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار في المنطقة، مما يضع التفاهمات الأخيرة في مهب الريح ويهدد بعودة العمليات القتالية الشاملة إلى ريف كوباني.

وتسود المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل استمرار التحركات العسكرية على خطوط التماس، وسط ترقب لموقف القوى الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار حيال هذا الخرق.