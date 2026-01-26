بيان قيادة قوات الإسناد الأولى في الذكرى الـ11 لتحرير كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة قوات الإسناد الأولى (پشتیوانی یەک)، في بيان لها اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، أنه "تمر اليوم 11 عاماً على الملحمة التاريخية لتحرير مدينة كوباني؛ تلك الملحمة التي انتصرت فيها إرادة الشعب الكوردي وبطولة البيشمركة، ملحقةً الهزيمة بأعتى قوة ظلامية في العالم".

ويعتز ضباط وبيشمركة قيادة قوات الإسناد الأولى بلعب دور حاسم وتاريخي، بناءً على أوامر الرئيس مسعود بارزاني، في مساعدة إخوتهم وأخواتهم في غرب كوردستان (روجآفا). "مشاركة قواتنا في تحرير وحماية كوباني وقراها كانت برهاناً على حقيقة أن البيشمركة هم الحماة الحقيقيون والمخلصون لأرض كوردستان أينما كانت".

واليوم، ومع مرور 11 عاماً على ذلك النصر العظيم، ورغم أن أعداء الكورد لا يزالون يحاولون بنفس العقلية السابقة احتلال المناطق الكوردية، إلا أن الرئيس بارزاني يتواصل باستمرار ودون كلل مع الدول ذات القرار والمسؤولين في غرب كوردستان، لضمان حماية أرض وشعب ذلك الجزء من كوردستان من أي خطر أو هجوم مجدداً.

إن وحدة وتلاحم الشعب الكوردي في جميع أجزاء كوردستان كانت دائماً مبعث فخر ومصدر قوة لنا. وفي هذه الذكرى المقدسة، نحني رؤوسنا إجلالاً وإكباراً للأرواح الطاهرة لشهداء كوردستان، وبالأخص الشهيد البطل (زيرفان أكرم) الذي اختلطت دماؤه الزكية بتراب الوطن في أرض كوباني، وأصبح درعاً فولاذياً لحماية كوردستان من إرهابيي داعش.