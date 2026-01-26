وزير الأوقاف السوري: لعب الرئيس بارزاني دوراً كبيراً في تهدئة التوترات بسوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير الأوقاف السوري، محمد أبو خير شكري، عن خالص شكره للرئيس مسعود بارزاني على دوره الكبير في تقريب وجهات النظر بين حكومة دمشق والأطراف الكوردية في غرب كوردستان.

وقال شكري خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن الوضع الحالي في سوريا يتجه نحو الاستقرار، مشيراً إلى سوريا تتكون من عدة طوائف وقوميات مختلفة.

وبخصوص وضع الكورد، أكّد الوزير السوري أنه "سيكون للكورد ممثلين في مجلس الشعب، وسيكونون محل احترام وتقدير ولهم حقوقهم، فالكورد شعبٌ عظيم".

وأضاف: سيُمنح منصب محافظ الحسكة للكورد، ووفق مرسوم الرئيس أحمد الشرع أصبح عيد نوروز عيداً وطنياً.