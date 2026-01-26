زيباري والقائم بأعمال قنصل أرمينيا يبحثان أهمية الالتزام بالتوصيات الدولية

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- زار منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الاثنين، القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية أرمينيا في أربيل، رافاييل موفسيسيان.

وسلّط زيباري خلال اللقاء الضوء على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الآراء بشأن تطوير التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والثقافة، إلى جانب دعم مسارات الحوار المؤسسي بما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتوسيع آفاق التعاون العملي.

كما تطرق اللقاء لعددٍ من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، بما في ذلك استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وحرية التعبير والإعلام، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن مقاربات مكافحة المخدرات، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات المعتمدة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

في سياق متصل، أشار زيباري إلى أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ودور الانخراط البنّاء وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ ومتابعة الالتزامات الدولية.

مستعرضاً دور مكتب منسق التوصيات الدولية في تنسيق الجهود بين مؤسسات حكومة إقليم كوردستان وتعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، والعمل على تطوير آليات التواصل بما يسهم في دعم القيم الديمقراطية، وتعزيز التنمية المستدامة، والالتزام بالتوصيات الدولية.