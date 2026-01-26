أحمد: إعلان دمشق وقف إطلاق النار لم يترجم إلى أي خطوات حقيقية

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، أن إعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تفتقر للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، واصفة الأوضاع المأساوية في مدينة كوباني (عين العرب) بأنها "إبادة جماعية".

وأوضحت أحمد، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس)، أن إعلان دمشق الالتزام بوقف إطلاق النار لم يترجم إلى أي خطوات حقيقية.

مشيرة إلى استمرار الهجمات العنيفة التي تستهدف مناطق متفرقة من إقليم الجزيرة، مع تصاعد حدة الانتهاكات في كوباني.

وأضافت المسؤولة في الإدارة الذاتية أن الفجوة بين الخطاب الرسمي للحكومة والواقع الميداني لا تزال قائمة بل وتتسع بشكل خطير.

محذرة من أن "أي عملية سياسية لا تبدأ بحماية أرواح المدنيين ليست سوى ضرب من الخيال".

كما وجهت إلهام أحمد انتقادات لاذعة للموقف الدولي، معتبرة أن الصمت تجاه الجرائم المرتكبة يمثل "فشلاً أخلاقياً"، محملة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.