أحمد: إعلان دمشق وقف إطلاق النار لم يترجم إلى أي خطوات حقيقية
أربيل (كوردستان 24)- أكدت الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، أن إعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تفتقر للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، واصفة الأوضاع المأساوية في مدينة كوباني (عين العرب) بأنها "إبادة جماعية".
وأوضحت أحمد، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس)، أن إعلان دمشق الالتزام بوقف إطلاق النار لم يترجم إلى أي خطوات حقيقية.
مشيرة إلى استمرار الهجمات العنيفة التي تستهدف مناطق متفرقة من إقليم الجزيرة، مع تصاعد حدة الانتهاكات في كوباني.
وأضافت المسؤولة في الإدارة الذاتية أن الفجوة بين الخطاب الرسمي للحكومة والواقع الميداني لا تزال قائمة بل وتتسع بشكل خطير.
محذرة من أن "أي عملية سياسية لا تبدأ بحماية أرواح المدنيين ليست سوى ضرب من الخيال".
كما وجهت إلهام أحمد انتقادات لاذعة للموقف الدولي، معتبرة أن الصمت تجاه الجرائم المرتكبة يمثل "فشلاً أخلاقياً"، محملة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.
The Damascus government’s announcement of a ceasefire has not translated into any real commitment on the ground.— Elham Ahmad (@ElhamAhmadSDC) January 26, 2026
What we are witnessing today is a massacre in #Kobani and ongoing attacks across different areas of the #Jazira region.
The gap between official rhetoric and the…