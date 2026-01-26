مظلوم عبدي يعرب عن خالص شكره لمسرور بارزاني على دعم روجآفا

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بحثا خلاله عدة ملفات أمنية وإنسانية ملحة في المنطقة.

وذكر عبدي في تدوينة على منصة "إكس"، أن الجانبين ناقشا مساعي التهدئة الجارية، بالإضافة إلى ملف نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العراق، في إطار التنسيق الأمني المشترك.

وخلال الاتصال، أكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني على مواصلة إقليم كوردستان جهوده المنهجية الرامية لدعم الاستقرار وتقديم المساعدة اللازمة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب عبدي، عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان.

مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد "روح الشراكة والمسؤولية المشتركة" في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

يأتي هذا التواصل في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة لضمان عدم عودة نشاط خلايا التنظيم الإرهابي، وتعزيز أمن الحدود والمنطقة بشكل عام.