بريطانيا ترحّب بفتح الممرات الإنسانية نحو كوباني والحسكة وتحذر من خطورة الوضع

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) أعربت المملكة المتحدة عن ترحيبها بفتح الممرات الإنسانية المؤدية إلى مدينتي كوباني والحسكة في كوردستان سوريا، واصفة وصول المساعدات الإغاثية العاجلة إلى تلك المناطق بأنها "خطوة جوهرية وهامة".

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، أكدت آن سنو، المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، أن المساعدات البريطانية قد وصلت بالفعل إلى وجهتها المقررة.

مع ذلك، شددت سنو على أن الظروف الميدانية في المنطقة لا تزال تشهد تهديدات جدية ومخاطر قائمة تحيط بأمن السكان.

ووجهت المبعوثة البريطانية نداءً عاجلاً إلى كافة الأطراف المتنازعة، دعتهم فيه إلى ضرورة "احترام الممرات الإنسانية والالتزام بإبقائها مفتوحة بشكل دائم".

وأشارت إلى أن الحفاظ على سلامة هذه الممرات يعد أمراً مصيرياً لضمان استمرارية تدفق الإمدادات الإغاثية للمحتاجين، فضلاً عن كونها المنفذ الوحيد الذي يتيح للمدنيين مغادرة المناطق المتضررة والساخنة بسلام.

ترحب 🇬🇧 بفتح ممرات المساعدات الإنسانية إلى كوباني والحسكة وبوصول المساعدات عبرها، بما في ذلك الإمدادات البريطانية.



لا يزال الوضع خطيراً. نحث جميع الأطراف على فتح هذه الممرات واحترامها، فهذا أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين وتمكين المدنيين من المغادرة. — Ann Snow (@UKSyriaRep) January 26, 2026

وجاء افتتاح هذه الممرات الإنسانية بعد سلسلة من الضغوط الدولية المكثفة التي مارستها القوى الكبرى والمنظمات الإنسانية، جراء المخاوف المتزايدة من وقوع كارثة إنسانية نتيجة الحصار والاشتباكات المستمرة.

وتلعب بريطانيا، بصفتها عضواً فاعلاً في التحالف الدولي، دوراً محورياً في توفير الدعم ومراقبة الأوضاع الميدانية في شمال سوريا.

وتعكس رسالة "آن سنو" اهتمام لندن بفرض الاستقرار وضمان وصول المساعدات الدولية دون عوائق إلى المتضررين في كوردستان سوريا وبقية المناطق السورية.