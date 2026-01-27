خلال الـ 24 ساعة القادمة.. إرسال قوائم رواتب شهر كانون الثاني إلى بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لمتابعة أجرتها "كوردستان 24"، من المقرر أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، خلال الساعات الـ 24 القادمة، بإرسال قوائم رواتب شهر كانون الثاني (1) وقائمة النفقات والإيرادات لشهر كانون الأول (12) من العام الماضي إلى وزارة المالية العراقية.

كما ستقوم حكومة إقليم كوردستان، عقب وصول القوائم والمصادقة عليها من قبل وزارة المالية العراقية، بتحويل مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.

وبعد هذه الخطوات، ستبدأ بغداد بإرسال تمويل رواتب شهر كانون الثاني للموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وكان ريباز حملان، مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان، قد صرح لـ "كوردستان 24" يوم السبت 24 كانون الثاني 2026، بخصوص رواتب شهر كانون الثاني قائلاً: "ستكتمل القوائم خلال الأيام القليلة المقبلة وتُرسل إلى بغداد، وبعد المصادقة عليها من قبل وزارة المالية العراقية، سيتم إيداع مبلغ 120 مليار دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية".

وحول الالتزامات، قال ريباز حملان: "نحن كحكومة إقليم كوردستان التزمنا تماماً بمطالب العراق، ولا يوجد أي عذر من جانب الإقليم لتأخير الرواتب". كما انتقد موقف بغداد قائلاً: "للأسف، ما تقوم به وزارة المالية الاتحادية وبغداد يمثل ظلماً كبيراً بحق شعب كوردستان، حيث لم يتم إرسال رواتب سبعة أشهر للإقليم خلال ثلاث سنوات".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومجلس الوزراء يصران تماماً على استعادة تلك الرواتب (المتأخرة)، كونها حقاً لشعب كوردستان ولا يجوز ضياعها.