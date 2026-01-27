ليندسي غراهام: لا ينبغي ترك حلفاء وشركاء أمريكا وحدهم في اللحظات المليئة بالأزمات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا السيناتور الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، الرئيس دونالد ترامب إلى دعم المتظاهرين الإيرانيين والكورد في سوريا، محذراً من أن تجاهلهم سيكون "خطأً تاريخياً"، يأتي ذلك في وقت من المقرر فيه أن تناقش إدارة ترامب وضع المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي تدوينة له على منصة "إكس" ذكر غراهام أنه يصلي من أجل ترامب وفريقه للأمن القومي لاتخاذ القرارات الصحيحة لـ "حماية أمريكا في هذا الوقت العصيب"، مشيراً إلى أن التاريخ أثبت ضرورة دعم الولايات المتحدة لأولئك الذين وقفوا إلى جانبها في مواجهة الأطراف المعتدية.

وكتب غراهام: "التاريخ يخبرنا أنه لا يمكن عقد اتفاقيات مع المعتدين بل يجب هزيمتهم"، مؤكداً أنه لا ينبغي ترك حلفاء وشركاء أمريكا وحدهم في اللحظات المليئة بالأزمات.

وذكّر السيناتور الجمهوري بالهجوم الذي وقع عام 2012 في مدينة بنغازي بليبيا، موجهاً انتقادات حادة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ومعتبراً أن تجاهل أمريكا لمواطنيها هناك لا يزال يترك أثراً كبيراً لديه. وأضاف غراهام: "أخشى أن تتكرر نفس النتيجة إذا أدارت واشنطن ظهرها لمن يقفون اليوم ضد الاستبداد".

كما أشار قائلاً: "يجب أن تشمل دائرة اهتمامنا أولئك الذين يصبحون أصدقاء لأمريكا في مواجهة الظلم، مثل المتظاهرين الإيرانيين والكورد الشجعان". وحذر غراهام من أن تجاهل الشعب الإيراني والكورد سيكون "أكبر بمليون مرة من كارثة بنغازي"، مشدداً على أن مصداقية أمريكا ومسؤوليتها الأخلاقية باتتا على المحك.

وفي الختام، أعرب غراهام عن ثقته في ترامب وأثنى عليه، معبراً عن اعتقاده بأن ترامب سيتخذ القرار الصحيح في نهاية المطاف.