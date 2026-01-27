مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل إغاثة متضرري فيضانات جمجمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن انطلاق مرحلة جديدة من مساعداتها للمتضررين من الفيضانات في قضاء جمجمال، حيث يستفيد منها أكثر من 1200 طالب، وسط استمرار الجهود لتطبيع الأوضاع في المدينة ومساعدة العوائل المنكوبة.

وصرح ريبوار محي الدين، مدير مكتب كركوك لمؤسسة بارزاني الخيرية، لـ "كوردستان 24"، بأن المؤسسة بدأت حملة جديدة لمساعدة متضرري الفيضانات في جمجمال، شملت تزويد المكتبة العامة في المدينة بـ 1000 كتاب، بعد أن تعرضت مقتنياتها لأضرار كبيرة جراء الفيضانات.

وأضاف مدير مكتب كركوك للمؤسسة: "نقوم حالياً، وبالتعاون مع المديرية العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في أربيل، بتوزيع طرود تحتوي على مستلزمات وملابس شتوية لأطفال جمجمال. وهذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها هذه الحملة، حيث سيستفيد منها 1200 طالب في مدرستين مختلفتين".

وأكد ريبوار محي الدين أن الأوضاع في جمجمال لم تعد بعد إلى طبيعتها بشكل كامل، إلا أن العمل جارٍ لتحسين الوضع بالتعاون مع كافة الأطراف. كما شدد على التزام مؤسسة بارزاني الخيرية بالبقاء في جمجمال ومواصلة تقديم الدعم حتى تعود الحياة في المدينة إلى مجراها الطبيعي.

وحول الهدف من هذه المساعدات، أوضح أنها تأتي لتشجيع الطلاب على الاستمرار في تعليمهم والتوجه إلى مقاعد الدراسة بروح معنوية عالية، رغم الظروف القاسية وبرودة الجو.

من جهة أخرى، كشف مدير مكتب كركوك للمؤسسة أن المرحلة المقبلة من المساعدات ستتضمن تقديم معونات مالية للأطفال الأيتام، حيث ستوزع وفق معايير محددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد أن جميع البيانات والبيانات الخاصة بالمستفيدين جاهزة، وسيتم البدء بتوزيع المساعدات المالية اعتباراً من الأسبوع المقبل.