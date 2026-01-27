سيناتور أميركي يعلن تشريعاً لفرض عقوبات ضد أي جهة تستهدف الكورد في سوريا

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- حذّر السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من تدهور الأوضاع في سوريا، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالتهديدات التي يتعرض لها الكورد من جانب الحكومة السورية الجديدة المتحالفة مع تركيا.

وقال غراهام، في تغريدة نشرها عبر منصة إكس، إن التخلي عن الكورد، الذين كانوا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القضاء على تنظيم داعش، سيشكّل "كارثة على سمعة أمريكا ومصالح أمنها القومي".

وأضاف السيناتور الأميركي أنه يعتزم، خلال الأسبوع الجاري، تقديم مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على أي حكومة أو جماعة تشارك في أعمال عدائية ضد الكورد.

مؤكدًا أن التشريع المقترح يحمل اسم "قانون إنقاذ الكورد".

وأشار غراهام إلى أن القانون المرتقب من المتوقع أن يحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشددًا على ضرورة أن يتمتع بقدرة حقيقية على الردع ليكون فعالًا في حماية الكورد ومنع استهدافهم.