الأمم المتحدة تشيد بجهود إيصال قوافل الإغاثة إلى كوباني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن ترحيب المنظمة الدولية ببدء عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة "كوباني" في كوردستان سوريا، مؤكداً دعم المنظمة لأي جهد يسهم في تخفيف معاناة السكان السكنيين.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أشار حق إلى أن الأمم المتحدة تنظر ببالغ الأهمية إلى كل خطوة تهدف لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية والتوترات الأخيرة.

مؤكداً أن فتح الممرات الإنسانية وضمان وصول القوافل الإغاثية إلى داخل المدينة يمثل "ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح".

يأتي هذا الموقف الأممي في وقت شهدت فيه مدينة "كوباني" أزمة إنسانية عميقة جراء الحصار والاشتباكات المسلحة خلال الأيام الماضية.

وبحسب التقارير، فقد نجحت الجهود الدبلوماسية والضغوط الدولية في فتح الطرق أمام أولى قوافل الغذاء والدواء، فيما تواصل الأمم المتحدة مراقبة الوضع عن كثب لمنع وقوع كارثة إنسانية تهدد مئات الآلاف من المواطنين في مناطق شمال سوريا.