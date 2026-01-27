شاخوان عبد الله: تأجيل جلسة البرلمان اليوم جاء بناءً على طلب الاتحاد الوطني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نفى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي أن يكون حزبه قد طلب تأجيل الجلسة البرلمانية، كاشفاً أن الاتحاد الوطني الكوردستاني هو من قدم الطلب لغرض التوصل إلى اتفاق. وفي حين جدد رغبة حزبه في الالتزام بالمواعيد الدستورية، أعلن الموقف الرسمي لكتلته بشأن التصويت لصالح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وصرح شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، لـ "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء، 27 كانون الثاني 2026، قائلاً: "أبلغنا رئيس البرلمان صباحاً بوصول طلب من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل الجلسة".

وأضاف: "ما نُشر في وسائل الإعلام حول طلب الحزب الديمقراطي لتأجيل جلسة اليوم غير صحيح"، مشيراً إلى أن كتلته أرسلت كتاباً رسمياً بعد عدة ساعات من تواصل رئيس البرلمان معهم، موضحاً: "بما أنهم (الاتحاد الوطني) يرون ضرورة توفر فرصة للاتفاق، فقد قدمنا كتابنا بناءً على هذا المبدأ".

وأشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن الحزب يفضل عقد الجلسة في موعدها الدستوري المحدد، لأن الفرصة كانت متاحة طويلاً للتوصل إلى اتفاق، وأضاف: "إذا كان الهدف من التأجيل هو الاتفاق لتوحيد الموقف الكوردي، فلا بأس أن يكون ذلك لمدة 5 أو 10 أيام أخرى، أما إذا كان الهدف شيئاً آخر، فنحن مع عدم انتهاك التوقيتات الدستورية".

وبخصوص الأنباء عن اتفاق بين الحزبين حول وزارة الداخلية في الإقليم، أوضح عبد الله أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون له تأثير على عملية انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، ولا يزال لكل من الديمقراطي والاتحاد مرشحه الخاص لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي ختام تصريحه، قال شاخوان عبد الله: "نوري المالكي هو مرشح الأغلبية الشيعية لمنصب رئيس الوزراء، لذا نحن نحترم وجهة نظر الشيعة في ترشيحهم للمالكي؛ وإذا ما انتهت عملية انتخاب رئيس الجمهورية، فسنصوت لصالح المالكي".