أربيل تكرم فرسانها لـ "الحرف العربي"في مراسم احتفائية بكبار خطاطي الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون والآداب في أربيل، تحت رعاية محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، مراسم تكريمية خاصة لأربعة من أبرز قامات فن الخط في مدينة أربيل، تقديراً لمسيرتهم الفنية الحافلة بالعطاء.

وصرح كوران حسين، المشرف على تنظيم المراسم، لـ "كوردستان 24"، بأن المكرمين الأربعة هم من رواد فن الخط على مستوى إقليم كوردستان والعراق، وحاصلون على جوائز دولية ومحلية مرموقة، ولهم دور محوري في تأسيس جمعية الخطاطين الكوردستانيين وترؤسها في دورات متعاقبة.

وأضاف حسين: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى إعادة إحياء الاهتمام بفن الخط الذي يعاني من التهميش مؤخراً، وتحفيز الأجيال الجديدة على تعلم هذا الفن العريق".

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت في فندق "ديديمان" عرضاً لفيلم وثائقي يستعرض السير الذاتية للمكرمين وأهميتهم كمعلمين أخرجوا أجيالاً من الخطاطين المبدعين.

قائمة الخطاطين المحتفى بهم:

* نجات أربيلي (نجات هەولێری)

* أحمد عبد الرحمن

* زياد مهندس

* عزيز برزنجي