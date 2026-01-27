ديار ديرسم لـ كوردستان 24: أيام الكورد التاريخية تنتظرنا.. ونضال كوردستان سوريا مصيري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الفنان الكوردي، ديار ديرسم، أن الأيام المقبلة تحمل في طياتها تحديات تاريخية ومصيرية، داعياً كافة الأطراف والجهات إلى تقديم الدعم والمساندة لكوردستان سوريا، مشدداً على ضرورة وحدة الخطاب والموقف القومي.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، قال ديرسم: "إن النضال المستمر حالياً في كوردستان سوريا لا يخص جزءاً واحداً من كوردستان فحسب، بل هو قضية تعني الوجود الكوردي برمته، وعلى كل فرد كوردستاني أن يعتبر نفسه معنياً بهذه المقاومة".

وأضاف الفنان المنحدر من شمال كوردستان، أن أي خسارة للمكتسبات التي تحققت في كوردستان سوريا ستنعكس سلباً وستشكل ضرراً بالغاً على بقية أجزاء كوردستان الأخرى.

مشيراً إلى أن "الأطراف المعادية لا تميز بين التوجهات الدينية أو الحزبية للكورد، بل تستهدفهم كأمة واحدة، مما يفرض علينا التكاتف لحماية منجزاتنا".

واختتم ديرسم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار وتصعيد حملات الدعم الشعبي والسياسي من مدن إقليم كوردستان وشمال كوردستان وكافة أرجاء العالم.

مبيناً أن التضامن الذي أبداه فنانو الأجزاء الأربعة في الأيام الماضية يمثل رسالة قوة ووحدة في وجه التهديدات.