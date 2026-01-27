إيران تحذّر من عواقب "مدمّرة" في حال صنّف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت إيران الثلاثاء من "عواقب مدمّرة" في حال صنّف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، غداة طلب بهذا الشأن تقدّمت به روما، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية أن طهران استدعت السفير الإيطالي، منددة بالتصريحات الإيطالية ووصفتها بأنها "غير مسؤولة"، ومحذّرة من "عواقب مدمّرة" إن تبنّى الاتحاد الأوروبي هذا المقترح.

وحضّت وزارة الخارجية الإيرانية إيطاليا على "إعادة النظر في موقفها الخاطئ حيال إيران"، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أعلن الاثنين أنه سيقترح الخميس على نظرائه في الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وقال إن "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، تستعدّ الدول الـ27 لفرض عقوبات الخميس على قيادات بارزة في الحرس الثوري، لكن من غير المرجح أن الاستجابة للمقترح الإيطالي في ظل غياب الإجماع بشأنه.

في أول حصيلة رسمية، أعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي مقتل 3117 شخصا خلال الاحتجاجات.

وميَّزت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى الإيرانية بين "الشهداء"، وهم أفراد قوات الأمن أو مدنيون، وبين "المشاغبين" الذين قالت إنهم يتلقون الدعم من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.