أشواق جاف لــ كوردستان24: تأجيل جلسة البرلمان كان بطلب من الاتحاد الوطني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت عضو مجلس النواب العراقي، أشواق جاف، اليوم الثلاثاء، أن تأجيل جلسة البرلمان المقررة لهذا اليوم جاء بناءً على طلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات.

مؤكدة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبدى مرونة بالموافقة على التأجيل حرصاً على وحدة الصف والموقف الكوردي.

وقالت جاف لـ(كوردستان 24): إن تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي يهدف إلى بلورة رؤية مشتركة ويقين سياسي بين الأطراف الكوردية.

مشيرة إلى أن القوى الشيعية أبدت انطباعات إيجابية حيال أداء فؤاد حسين خلال توليه حقيبة وزارة الخارجية، لما مثله من توازن ومهنية.

وفيما يخص ملف رئاسة الجمهورية، أوضحت جاف أن "هذا المنصب السيادي لم يُحسم أو يُخصص قانونياً لحزب أو جهة بعينها".

مشددة على أن الشخصية التي ستشغل المنصب يجب أن تضطلع بدور محوري في حلحلة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وأضافت البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني: المناصب التي شغلها مرشحو الديمقراطي في الحكومات الاتحادية المتعاقبة قدمت خدمات جليلة لشعب كوردستان، وكانت سداً منيعاً أمام تمرير مشاريع قوانين حاولت استهداف الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وفي سياق المشهد السياسي العام في بغداد، لفتت جاف إلى أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيتبعه مباشرة تكليف الكتلة الأكبر بتسمية رئيس الوزراء".

كاشفة في الوقت ذاته عن وجود ممانعة من قبل بعض القوى السياسية في بغداد حيال ترشيح نوري المالكي للمنصب.