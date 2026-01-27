مراسل كوردستان24: مظلوم عبدي في دمشق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 بمدينة قامشلي، بأن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة دمشق لاستكمال المشاورات مع الحكومة السورية.

ولسنوات، شكّلت قوات سوريا الديمقراطية الشريك الرئيسي لواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش، غير أن تحولاً في السياسة الأميركية أدى إلى تركيز الدعم على الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، وهو ما يرى منتقدون أنه أضعف النفوذ الكوردي.

ونتيجة لذلك، وخلال أسابيع قليلة، تمكنت القوات الحكومية السورية من دفع قوات قسد إلى التراجع، والسيطرة على مدن حلب والرقة ودير الزور.

وشملت المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بعضاً من أكبر حقول النفط والسدود والأراضي الزراعية، إضافة إلى سجون تضم الآلاف من الأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، حيث جرى نقل 150 منهم بالفعل إلى العراق، الذي أعلن نيته البدء بإجراءات قانونية بحقهم.

وجاءت هذه التطورات بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 18 كانون الثاني/يناير، والذي تم التوصل إليه عقب اجتماع متوتر جمع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.