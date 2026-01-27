الشرع يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى آفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد الشرع تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي، مشدداً على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش".

كما أكد أن "سوريا الجديدة" تتبنى نهج الانفتاح وتمد يدها للتعاون مع كل الأطراف الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وخلال المحادثة الهاتفية، اتفق الشرع مع الرئيس الأمريكي على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، حيث شدد على أن "الدبلوماسية النشطة" هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة.

من جانبه أكد ترامب دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، مرحّباً في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً إياه خطوة مفصلية نحو إنهاء النزاع.

كما أشاد الرئيس الأميركي بالتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أبدى ترامب استعداد واشنطن لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، من خلال تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

مؤكداً في ختام المكالمة أن استقرار سوريا الاقتصادي يشكل ركناً أساسياً في استقرار منطقة الشرق الأوسط.