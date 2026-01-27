لاهور شيخ جنكي سيَمثُل أمام المحكمة الثالثة في السليمانية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تقرر أن سيَمثُل لاهور شيخ جنكي أمام المحكمة الثالثة في السليمانية، في العاشر من شباط 2026، للنظر في قضية قانونية مرفوعة ضده.

وأفاد الفريق القانوني لشيخ جنكي بأن القضية تتعلق بمخالفات تندرج تحت المادة 56 من قانون العقوبات العراقي (المتعلقة بالتخطيط لارتكاب جرائم أو الاحتيال حسب تكييف المحكمة).

مؤكدين أنهم بصدد تكثيف الجهود القانونية لإيقاف إجراءات المحاكمة أو تأجيلها، بانتظار صدور قرار نهائي من محكمة التمييز.

وفي تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، أوضح برهان رشيد كوله، المحامي الخاص للاهور شيخ جنكي، أن الشكوى المسجلة تستند إلى المادة 56.

مشيراً إلى أن ملف القضية قد أُحيل بالفعل إلى محكمة التمييز لغرض التدقيق والتدخل التمييزي.

وأضاف كوله: "نحن كفريق دفاع، نرى ضرورة وقف إجراءات المحاكمة الحالية حتى صدور قرار المحكمة العليا لضمان سلامة المسار القانوني".

وأكد المحامي دانا تقي الدين، وهو عضو الفريق القانوني، أنهم بانتظار ما ستؤول إليه قرارات محكمة التمييز في أربيل.

وأشار إلى أن الدفاع يسعى بجدية لتأجيل جلسة العاشر من شباط المقبل.

مبيناً أن نتائج التدقيق التمييزي سيكون لها تأثير مباشر وحاسم على مسار القضية، ومن غير المناسب المضي في أي خطوة قضائية قبل حسم الطعون لدى المراجع العليا .