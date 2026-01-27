مايك بومبيو: الاشتباكات في سوريا قد تقوّض إنجازات واشنطن الأمنية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، أن الوضع الذي يتكشف في سوريا خطير للغاية، في إشارةٍ إلى الاشتباكات الدامية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري.

وحذّر بومبيو في منشورٍ على منصة إكس، أن الوضع المتسارع في سوريا بات يهدد الانتصارات الصعبة التي حققتها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال: هذه الأحداث تمثّل تهديداً لمنجزات الرئيس ترامب الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي.

وتنظر الدوائر السياسية في واشنطن تراقب بعين القلق احتمالية انهيار التوازنات القائمة، مما قد يفتح ثغرات أمنية تسمح بعودة نشاط الخلايا الإرهابية، وهو ما تعتبره المصادر "تهديداً لانتصارات أمريكا الصعبة" ومكانتها كضامن للأمن في المناطق الحيوية، لا سيما في ظل التداخل المعقد للمصالح الدولية على الأراضي السورية.