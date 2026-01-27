حزب العمال الكوردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب العمال الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية السورية والقوات الكوردية تشكّل "انتكاسة" في مسار السلام بين الحزب وأنقرة، و"مؤامرة" تهدف إلى عرقلته.

وأوضح المتحدث باسم الجناح السياسي للحزب زاغروس هيوا، أن "التطورات في سوريا والشرق الأوسط بشكل عام لها تأثير مباشر على عملية السلام في تركيا".

واعتبر أن الهجمات الأخيرة في سوريا "ضد الكورد هي مؤامرة وتآمر ضد عملية السلام، وهي تشير إلى انتكاسة في هذه العملية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويسري بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وقف لإطلاق النار جرى تمديده السبت لمدة 15 يوما، في إطار تفاهم مشترك توصل إليه الطرفان بشأن مستقبل المناطق ذات الغالبية الكوردية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وانسحبت قوات قسد في كانون الثاني/يناير الحالي من مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة في الشمال ودير الزور في الشرق، حيث الغالبية السكانية عربية، تزامنا مع تقدم القوات الحكومية.

وتعدّ تركيا من أبرز داعمي القيادة السورية الجديدة التي أطاحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي موازاة ذلك، تعمل أنقرة على التوصل إلى تسوية مع حزب العمال الكوردستاني الذي أعلن العام الماضي نزع سلاحه وحلّ نفسه، في إطار مسار يهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود مع القوات التركية، أودى بحياة نحو 50 ألف شخص.

وقال هيوا إن "التزام حزب العمال الكوردستاني بعملية السلام يمثل قضية استراتيجية"، مضيفا أن "استراتيجيته الجديدة لا تستبعد ضرورة الدفاع عن النفس".

وكان الحزب قد تعهّد في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه "لن يتخلى أبدا" عن كورد سوريا و"سيفعل كل ما هو ضروري".

واعتبر هيوا أن هناك "آمالا بوقف دائم لإطلاق النار في سوريا"، محذّرا في الوقت نفسه من أنه "في حال حصول تصعيد إضافي وأعمال إبادة ضد الكورد، سنعيد بالتأكيد تقييم الوضع".