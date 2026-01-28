أونصة الذهب تتجاوز 5200 دولار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 5200 دولار للأونصة، مواصلاً موجة صعود سريعة تغذيها خسائر الدولار الأمريكي، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.



وارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 0.4% يوم الأربعاء، بعد أن قفز بنسبة 3.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ أبريل.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه غير قلق بشأن تراجع قيمة الدولار، الذي دفع عملة الاحتياط الأولى في العالم إلى أضعف مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات.



هروب من الدولار والسندات يدعم المعادن النفيسة



أدى هذا التراجع، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية وهروب المستثمرين من العملات وسندات الخزانة الأمريكية، إلى إطلاق موجة من الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة.



وارتفع الذهب بنحو 20% منذ بداية العام، متجاوزاً مستوى 5000 دولار للأونصة للمرة الأولى هذا الأسبوع. وفي الفترة نفسها، قفزت الفضة بأكثر من 50%.



ويُعدّ البيع الحاد في سوق السندات اليابانية أحدث مثال على المخاوف المرتبطة بالإنفاق المالي الكبير، في حين أثقلت التكهنات بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة لدعم الين الياباني كاهل الدولار، ما جعل المعادن النفيسة أرخص لمعظم المشترين.



وانخفض مؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أبريل.

قال ترمب للصحافيين في ولاية أيوا، يوم الثلاثاء، إن الدولار "يؤدي أداءً رائعاً"، وإنه يتوقع تقلبات في قيم العملات. وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كان قلقاً بشأن خسائر العملة: "لا، أعتقد أنه رائع".



كما أسهمت تصرفات إدارة ترمب، بما في ذلك التهديد بضم جرينلاند، والتدخل العسكري في فنزويلا، إلى جانب تجدد الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اضطراب الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة.



وهدد الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية، وفرض رسوم بنسبة 100% على كندا إذا توصلت أوتاوا إلى اتفاق تجاري مع الصين.

في الوقت نفسه، يعزز متداولو السندات رهاناتهم على تحول أكثر ميلاً للتيسير في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية توقعات بأن يخلف كبير مسؤولي الاستثمار في "بلاك روك" ريك رايدر، رئيس المجلس جيروم باول.



وكان المخضرم في وول ستريت قد دعا إلى نهج أكثر هجومية لخفض تكاليف الاقتراض. وتفيد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة المعادن النفيسة التي لا تدر عائداً.



وكتبت سوكي كوبر، الرئيسة العالمية لأبحاث السلع في "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة أن توقعات مجلس احتياطي فيدرالي أكثر ميلاً للتيسير وأقل استقلالية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، "من المرجح أن تدفع إلى تسريع تخصيصات الاستثمار في الذهب، بقيادة المستثمرين الأفراد". وأضافت: "ما لم تحدث تصحيحات قصيرة الأجل، لا نزال نرى مخاطر صعود إضافية".



ارتفع الذهب بنسبة 0.2% إلى 5190.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:19 صباحاً في سنغافورة، بعدما لامس في وقت سابق ذروة عند 5202.51 دولار.



وصعدت الفضة بنسبة 1% إلى 113.14 دولار. كما ارتفع البلاتين والبلاديوم، في حين صعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.2% يوم الأربعاء، لكنه ظل منخفضاً بنسبة 1.4% منذ بداية الأسبوع.