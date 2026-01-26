دانة غاز ونفط الهلال توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد غاز حقل جمجمال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24 )- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة ودعم العجلة الاقتصادية في إقليم كوردستان، أعلنت شركتا "دانة غاز" و "نفط الهلال"، بصفتهما الشريكين الرائدين في ائتلاف "بيرل بتروليوم"، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد لبيع وتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال إلى كبار المستهلكين الصناعيين في الإقليم.



بموجب هذه الاتفاقيات، سيتم توريد 142 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لمدة عشر سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ الإمدادات بالتدفق تزامناً مع بدء الإنتاج من حقل جمجمال في النصف الثاني من عام 2027.

وتستهدف هذه الخطوة شركات كبرى في قطاعي الإسمنت والحديد، وهي:

• في محافظة السليمانية (منطقة بازيان): شركات (ماس، بازيان، دلتا، غاسين، وسليماني).

• في محافظة أربيل: شركة (فان ستيل).



يشهد حقل جمجمال حالياً عمليات تطوير واسعة تشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة تربط الحقل مباشرة بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها خط أنابيب مخصص بطول 40 كيلومتراً يربط الحقل بمنطقة بازيان الصناعية.

كما التزم الشركاء باستثمار 160 مليون دولار أمريكي لحفر ثلاث آبار تقييمية وتركيب منشآت اختبار متطورة تمهيداً للمرحلة التشغيلية الكاملة.



في السياق، قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز، إن "هذه الاتفاقيات تمثل حجر زاوية في تطوير قطاع الطاقة بإقليم كوردستان، حيث ستوفر وقوداً نظيفاً ومنخفض التكلفة كبديل للنفط الثقيل، مما يقلل الانبعاثات ويدعم النمو الصناعي المستدام".

من جانبه، أكد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، أن المشروع يتجاوز كونه اتفاقية طاقة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية.

وقال: نحن نسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية المحيطة بممر بازيان الصناعي.



يأتي هذا الإعلان عقب النجاح الذي حققه الائتلاف في أكتوبر 2025 باستكمال مشروع توسعة خورمور 250، والذي رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة بنسبة 50% لتصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتُعد محطة خورمور الشريان الرئيسي لقطاع الكهرباء في الإقليم، حيث تغذي نحو 80% من عمليات توليد الطاقة، ما يؤمن إمدادات مستقرة لأكثر من 6 ملايين مواطن.

الجدير بالذكر أن إجمالي استثمارات ائتلاف "بيرل بتروليوم" في الإقليم تجاوزت 3.5 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة فعالة في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، مما يرسخ التزام الشركاء بدعم الرؤية الاقتصادية لإقليم كوردستان.