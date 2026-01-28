قيادي في بدر لكوردستان24: المالكي مرشحنا الوحيد

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المتوقع أن يعقد "الإطار التنسيقي" في العراق اجتماعاً مرتقباً لمناقشة تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت جددت فيه قوى شيعية تمسكها بنوري المالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، رافضة أي ضغوط خارجية لتغييره.

وصرح القيادي في منظمة "بدر"، أبو ميثاق المساري، لـ"كوردستان 24"، بأنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي نهائي بشأن موعد الاجتماع، إلا أن التوقعات تشير إلى انعقاده مساء اليوم (الأربعاء، 28 كانون الثاني) للتباحث بشأن الرسالة التحذيرية التي وجهها دونالد ترامب.

وشدد المساري في تصريحه على رفض الإطار التنسيقي القاطع لتغيير مرشحه، مؤكداً أن "نوري المالكي هو مرشحنا الوحيد والنهائي لمنصب رئيس الوزراء".

تأتي هذه التحركات رداً على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، حذر فيه السلطات العراقية من مغبة إعادة المالكي إلى السلطة. وكتب ترامب: "لقد سمعت أن العراق قد يتخذ خياراً سيئاً للغاية بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء".

وأشار ترامب في رسالته إلى أن عودة المالكي لقمة الهرم السلطوي تعد "خياراً خاطئاً"، مهدداً بأن هذه الخطوة ستجبر واشنطن على قطع كافة المساعدات العسكرية والاقتصادية عن العراق، مما قد يؤدي بالبلاد إلى "فشل دائم".

يُذكر أن هذا التصعيد الكلامي من جانب ترامب جاء عقب إعلان الإطار التنسيقي رسمياً، مطلع الأسبوع الماضي، ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.