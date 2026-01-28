الشرع يصل موسكو في زيارة رسمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

للمرة الثانية منذ توليه رئاسة البلاد، توجه الشرع إلى روسيا، حيث يلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث عدة ملفات مشتركة، في وقت ما تزال العلاقات السورية الروسية في مرحلة إعادة الضبط والبناء، نتيجة التركة الثقيلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

لا يمكن قراءة الزيارة بمعزل عن حقيقة أنّ روسيا كانت الداعم الأبرز للنظام السوري السابق، غير أنّ الإدارة السورية الجديدة اختارت مقاربة مختلفة، تقوم على التعامل مع الوقائع الدولية كما هي، لا كما كانت، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية استقرار الدولة ومنع انتقال البلاد إلى صراعات جديدة أو فراغات خطرة، بحسب السياسي والدبلوماسي، بشار الحاج علي.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أشهر ونصف من زيارة الشرع -على رأس وفد إلى روسيا، حيث جرى بحث عدّة قضايا مشتركة، خاصة الشأن السوري الداخلي والاتفاقات السابقة المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا. إذ تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بقواعدها في الساحل السوري، المتمثلتين بقاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، إلى جانب مصالح اقتصادية أخرى.

يحمل لقاء الرئيس الشرع مع بوتين اليوم الأربعاء، ملفات هامة على المستوى السوري الداخلي، خاصة في ظلّ أحداث "شمال شرقي سوريا وإعادة الجيش العربي السوري السيطرة على مناطق واسعة هناك".